Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hockenheim/ BAB 6 (ots)

Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch auf der A 6 bei Hockenheim großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.00 Uhr auf den Autobahnraststätten Hockenheim-West und Hockenheim-Ost Kontrollstellen eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern, der Kontrolle des Schwerlastverkehrs sowie auf der Überprüfung von Tier- und Lebensmitteltransporten. Zur Unterstützung waren Kräfte der Bereitschaftspolizei und des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis an den Kontrollstellen eingesetzt.

Mit über 80 Einsatzkräften wurden insgesamt 178 Fahrzeuge (darunter 61 Schwerlastfahrzeuge, 44 Lebensmittel- und 6 Tiertransporte sowie 67 Pkw) überprüft. 265 Personen wurden einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt.

- 5 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss - 2 x Drogenbesitz - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 4 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz - eine Straftat und zwei Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf Lebensmitteltransport - eine Ordnungswidrigkeit hinsichtlich Tiertransporten - 18 Verstöße gegen die StVO und die StVZO - Fünf Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung - Sechs gefahrgutrechtliche Verstöße - An zwei Fahrzeugen waren erhebliche technische Mängel festgestellt - bei zahlreichen Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert - Ein Fahrzeug, das lebende Schweine geladen hatte, musste aufgrund Verkehrsunsicherheit aus dem Verkehr gezogen werden. Die Schweine mussten auf ein angefordertes Ersatzfahrzeug umgeladen werden. - Bei einem Lebensmitteltransporter war die Kühlung ausgefallen, sodass die geladenen 650 Kilogramm Fleisch durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt wurden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher ganzheitlicher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur Steigerung der Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell