Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unfall mit zwei Verletzten

Sinzheim (ots)

Der Auslöser eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der B3 an der Ampelanlage zur Auffahrt zur B500 ist bislang noch unklar. Der 68 Jahre alte Fahrer einer E-Klasse war dort gegen 16:30 Uhr, in Fahrtrichtung Sinzheim, ungebremst auf einen an der roten Ampel wartenden Audi eines 87-Jährigen aufgefahren. Der mutmaßliche Unfallverursacher, wie auch die Mitfahrerin im Audi, mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Autos entstand ein Schaden vor circa 15.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben zur Unfallursache die Ermittlungen aufgenommen.

