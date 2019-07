POL-DU: Marxloh: Schwerpunkteinsatz gegen Diebesbande

Polizei Duisburg

Am Donnerstag (11. Juli) führten Beamte der Bereitschaftspolizei und zivile Polizisten im Zeitraum von 18 bis 23 Uhr Schwerpunktkontrollen in Duisburg-Marxloh durch. Hintergrund des Einsatzes sind Ermittlungen gegen eine Bande jugendlicher Intensivtäter mit rumänischem Migrationshintergrund, die gewerbsmäßig hochpreisige Handys aus Geschäften von Mobilfunkanbietern entwenden. Bei der bundes- und europaweiten Begehung der Straftaten, dem Absetzen des Diebesgutes, sowie der Einbindung von erwachsenen Personen als Fahrer von Fluchtautos haben Ermittlungen ergeben, dass die Täter in bandenähnlichen Strukturen agieren.

Im Rahmen des Einsatzes kontrollieren Beamte der Bereitschaftspolizei und Zivilpolizisten zahlreiche Tatverdächtige und deren mitgeführten Handys. Bei einem Tatverdächtigen (20) stellten die Ordnungshüter fest, dass sein IPhone 8 aus einem Diebstahl stammt, der sich im Oktober 2018 in Köln ereignete. Ein weiterer junger Mann (24) war im Besitz eines Huawei P30. Bei der Überprüfung der Individualnummer konnten die Polizisten das Handy einem Diebstahl vom Mai dieses Jahres in einem Wuppertaler Mobilfunkgeschäft zuordnen. Die beiden Tatverdächtigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei. Ob das Duo auch verantwortlich für die vorangegangenen Diebstähle ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Als die Beamten auf dem Handy eines 18-Jährigen ein Video entdeckten, das einen jungen Mann zeigt, der von mehreren Personen unter anderem mit einer Holzlatte attackiert wird, waren sie fassungslos. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und stellten das IPhone 7 mitsamt des Videos sicher, in dem sich die Täter in rumänischer Sprache unterhalten.

Einen jungen Mann (16) nahmen die Ordnungshüter an Ort und Stelle fest. Er muss einen Dauerarrest von 2 Wochen absitzen, weil er zum wiederholten Male unentschuldigt dem Schulunterricht fern blieb. Bei einem weiteren Tatverdächtigen (19) entdeckten die Beamten ein Klappmesser und stellten es sicher. Er muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Auch ein 17-Jähriger bekam eine Anzeige, weil er die Polizisten während der Kontrolle beleidigte.

Insgesamt vier kontrollierte junge Männer waren wegen Eigentumsdelikten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Einen Tatverdächtigen suchten Justizbehörden aus Großbritannien, einer ist in der tschechischen Republik strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Die Polizei Wesel berichtete von zwei Handydieben (13, 14), die am Mittwoch (10. Juli) in einem Handyladen in Moers vier hochwertige Smartphones der Marke Samsung entwendeten. Das Duo konnte zunächst flüchten und versuchte sich in einem geparkten Audi A6 zu verstecken. Als die Diebe sich weigerten das Auto zu öffnen, schlugen verständigte Polizisten die Scheibe ein und brachten die Tatverdächtigen, die trotz ihres Alters bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind, zur Wache. (dab)

