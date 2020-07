Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: In Wohnung eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung im Stadtteil Waldhof ein. Die Einbrecher hatten zuvor an der Abschlußtür einer Wohnung eines Anwesens in der Forlenstraße manipuliert. Dadurch konnte der Wohnungsinhaber beim Verlassen seiner Wohnung am Mittwochmorgen, gegen sechs Uhr, die Tür lediglich ins Schloss ziehen, aber nicht mehr abschließen. Als er kurz vor 19 Uhr zurückkehrte, stand die Wohnungstür offen und ein Umschlag mit Bargeld, das sich in einem Kuvert, das auf einem Schrank lag, war verschwunden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

