Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidiert mit Autofahrer im Kreisverkehr und wird leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr kollidierten ein 49-jähriger Radfahrer und ein 72-jähriger Fahrer eines Opel Astra am Linus-Barth-Kreisel in der Steinsfurter Straße. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Der 49-jährige Mann aus Bad Rappenau war mit seinem Rennrad aus Richtung Rohrbach gekommen. Bei der Kollision kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen am Unfallort notversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

