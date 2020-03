Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Löhgartenstr. 1 (ots)

Am Di., 10.03.2020, parkte eine 36-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Renault Kangoo vor dem Wohnanwesen an der rechten Fahrbahnseite. Gegen 19.30 Uhr stieg sie in ihren Pkw und fuhr los. Dabei bemerkte sie ein schürfendes Geräusch. Bei näherer Betrachtung stellte sie vorne links einen Unfallschaden fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Löhgartenstr. aus Richtung Böhmerstr. kommend in Richtung Hachenburger Str., kollidierte mit dem Pkw der 36-Jährigen und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ca. 3000,-EUR Sachschaden. Aufgrund von Hinweisen könnte sich der Unfall ca. eine halbe Stunde zuvor, also gegen 19:00 Uhr, ereignet haben und durch einen Paketzusteller verursacht worden sein. Die Ermittlungen dauern an. Weitere mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

