Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bewohner überrascht Einbrecher auf frischer Tat

Wilhelmshaven (ots)

In den Abendstunden des 23.09.20 kam es im Alinenhofer Weg zu einem versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Der 79-jährige Bewohner hatte sich bereits schlafen gelegt, als er Hebelgeräusche an seinem Schlafzimmerfenster vernahm. Beim Nachsehen wurde der Täter von dem Bewohner überrascht. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-942-0 entgegen.

