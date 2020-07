Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200703-2: Mann erbeutete Bargeld mit Wechseltrick - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (02. Juli) mehrere hundert Euro aus dem Portemonnaie eines 67-jährigen Mannes entwendet.

Gegen 16:45 Uhr traf der 67-Jährige vor einem Supermarkt am Westring auf einen unbekannten Mann, der ihn darum bat, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Daraufhin öffnete der Senior seine Geldbörse und suchte nach dem gewünschten Geldstück. Der Unbekannte erweckte den Anschein, dem 67-Jährigen zu helfen. Unerwartet griff er jedoch nach den Geldscheinen und lief mit seiner Beute zu einem Auto, mit dem er in unbekannte Richtung flüchtete. Laut Zeugenangaben war der Dieb etwa 175 Zentimeter groß und 50 bis 55 Jahre alt. Er hatte eine korpulente Figur und kurze dunkle Haare. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen dunklen Kleinwagen mit rumänischen Kennzeichen (Anfangsbuchstaben "BZ"). Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Trickdiebstahl und/oder den Tatverdächtigen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei appelliert: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Fremde Sie um einen Geldwechsel bitten. Lehnen Sie die Bitte im Zweifel höflich ab. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu dem Fremden. Gewähren Sie ihm keinen Blick in Ihre Geldbörse und lassen Sie ihn nicht in Ihre Geldbörse fassen, um den kriminellen Plan des Täters zu konterkarieren. Nehmen Sie sicherheitshalber immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Zeigen Sie jeden Diebstahl sofort bei der Polizei an. (nh)

