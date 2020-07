Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200703-1: Rollerfahrer entzog sich Verkehrskontrolle - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben ein Strafverfahren gegen einen 35-jährigen Brühler eingeleitet, der im Verdacht steht, einen Roller entwendet zu haben.

Kurz nach Mitternacht am Freitag (03. Juli) sahen Polizisten auf dem Fronhofweg einen schwarzen Roller, der ohne Licht in Richtung Ursulastraße fuhr. Als die Beamten den Fahrer des Kleinkraftrads zum Anhalten aufforderten, flüchtete der 35-Jährige. Die Polizisten fahndeten nach dem Rollerfahrer. In der Matthäusstraße fanden sie den gesuchten Roller, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Nur unweit vom abgestellten Fahrzeug trafen sie auch auf den Fahrer. Dieser behauptete gegenüber den Beamten, nicht mit dem Roller gefahren zu sein. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Roller war zuletzt 2016 auf einen 27-jährigen Bielefelder zugelassen. Die Polizisten leiteten gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell