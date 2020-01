Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Es kracht auf der Kreuzung

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An der Ecke Uhlandstraße/Sembacher Straße hat es am Donnerstagabend gekracht. Ein 37-jähriger Autofahrer, der mit seinem Opel Corsa durch die Tilsiter Straße gekommen, wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren und in die Uhlandstraße einfahren. Dabei kreuzte er jedoch den Weg eines Chevrolet Orlando, der in der Sembacher Straße in Richtung Lessingstraße unterwegs war und sich damit auf der bevorrechtigten Straße befand.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Am Opel Corsa dürfte Totalschaden entstanden sein; der Chevrolet wurde vor allem vorne links beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

