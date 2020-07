Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200702-2: Einbruchsversuch in Tankstelle - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei maskierte Personen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02. Juli) versucht, in eine Tankstelle am Albert-Einstein-Ring einzubrechen.

Das Trio näherte sich gegen 02:30 Uhr dem Tankstellengebäude und versuchte, mit einem Brecheisen die Schiebetür aufzuhebeln. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gaben die Einbrecher auf und flüchteten zu Fuß in Richtung Bundesstraße 265. Die Männer waren allesamt mit Sportanzügen bekleidet und maskiert. Einer trug auffällige, gestreifte Turnschuhe. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

