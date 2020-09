Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei stellt roten Fremdlack fest und sucht ein rotes flüchtiges Fahrzeug und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Werftstraße, Höhe Hausnummer 188, in der Zeit vom 19.09., 21.30 Uhr - 20.09.2020, 19.00 Uhr zu einem Unfall. Dort wurde beim Ein- oder Ausparken ein Pkw Opel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, was daraufhin flüchtete. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Nach jetzigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben muss, da bei der Unfallaufnahme rote Farbanhaftungen als Fremdlack vorhanden waren. Die Polizei bittet zur weiteren Aufklärung Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

