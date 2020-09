Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Bei der Polizei wurde nachträglich eine Verkehrsunfallflicht angezeigt, die sich am Dienstagnachmittag, 22.09.2020 in der Mühlenstraße auf dem Parkplatz gegen 15 Uhr bei einem Geldinstitut ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausfahren in bzw. aus einem Parkplatz einen dort abgestellten Pkw, VW Golf "Sportsvan" und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Ergänzungen zum Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever oder Wangerland in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell