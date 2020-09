Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen in Varel mit Folgen - 37-Jähriger führte ein Fahrzeug ohne den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz und eine 24-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr wurde in der Bockhorner Straße ein PKW Audi ohne Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer aus Bockhorn für das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz vorweisen konnte, so dass die Beamten die Weiterfahrt. untersagten. Unmittelbar vor dieser Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten im Gegenverkehr einen verdächtigen PKW fest. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle konnte die 24-jährige Fahrzeugführerin aus Bockhorn keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

