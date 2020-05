Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorrad entwendet - Schwelbrand auf Baustelle - Stromkabel entwendet - Baugeräte gestohlen

Aalen (ots)

Crailsheim: Baugeräte gestohlen

Mit einem aufgefundenen Schlüssel öffnete vergangene Woche zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 06:30 Uhr, ein bislang unbekannter Dieb zwei Gerätecontainer und einen Bürocontainer auf einem Lagerplatz in der Friedrich-Bergius-Straße.

Aus den Containern wurden anschließend ein Vibrostampfer der Marke Wacker BS30, eine Stihl Kettensäge MS260 und ein leichtes Fallgewicht entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 3850 Euro.

Ein weiterer Diebstahl einer Rüttelplatte der Marke Amman im Wert von etwa 3000 Euro, ereignete sich zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, in der Friedhofstraße beim Friedhof in Altenmünster.

Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Stromkabel entwendet

Auf dem Parkplatz des Schulzentrums West in der Berliner Straße wurde zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr eine Kabeltrommel mit Straßenbeleuchtungskabel entwendet. Die Trommel hatte ein Gewicht von 700 bis 1000 Kilogramm. Zum Abtransport der Trommel muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib der Kabeltrommel nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl von Kabelschrott

In der Steinbacher Straße wurde im Laufe der vergangenen Woche versucht einen Container mit Kabelabfällen auf der Rückseite des Gebäudes der Stadtwerke aufzubrechen. Das Schloss wurde aufgebrochen und entfernt. Allerdings ließ sich der Container nicht öffnen.

Gaildorf: Schwelbrand auf Baustelle

Am heutigen Dienstag um 06:45 Uhr entdeckte der Hausmeister der Schlossrealschule, dass sich auf einer Palette mit Dämmmaterial, welche unmittelbar vor der Fassade des Gebäudes in der Schloßstraße abgestellt war, dass sich in der Dämmwolle ein Schwelbrand entwickelt hatte. Dieser konnte mittels Feuerlöscher und Wasser gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Derzeit ist noch nicht bekannt, wodurch dieser Schwelbrand ausgelöst wurde. Der Schaden an der Dämmwolle wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Gaildorf: Motorrad entwendet

Eine schwarze KTM 600 mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-B 42 wurde zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagfrüh in der Kocherstraße in Ottendorf entwendet. Der Wert des Motorrades wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Krades nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

