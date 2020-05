Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fische getötet, Unfälle, Auto zerkratzt & Fahrradfahrerin beleidigt Autofahrer

Oppenweiler-Rüflensmühle: Fische getötet - Zeugen gesucht

Am Sonntagmittag wurden im Bereich einer Wehr in der Murr bei der Rüflensmühle mehrere ausgenommene Fische aufgefunden. Da unklar ist, wer die Fische getötet und ausgenommen hat bzw. ob eine strafbare Handlung vorliegt, sucht die Polizei nun Zeugen, die entsprechende Feststellungen gemacht haben. Der Tatzeitraum dürfte laut Zeugenaussagen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag sein.

Hinweise werden telefonisch beim Polizeirevier Backnang unter der Nummer 07191 9090 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 10 Uhr und 11:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag einen in der Strümpfelbacher Straße geparkten VW Golf Plus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 12:15 Uhr einen Audi, der in der Fuggerstraße geparkt war. Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Täter werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Winterbach: Beim Ausparken Unfall verursacht

Eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schorndorfer Straße den Hyundai einer 45-Jährigen, die den Parkplatz in Richtung Ausfahrt befuhr. Beim anschließenden Zusammenstoß zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr einen im Georg-Schienlin-Weg geparkten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte Pkw wurde im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 18:20 Uhr in der Gmünder Straße.

Eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Hegelstraße auf die Gmünder Straße fahren und übersah hierbei den Radler, der die Gmünder Straße stadteinwärts entlangfuhr. Dieser stürzte anschließend auf die Motorhaube und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Fellbach: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Eine 64 Jahre alte BMW-Fahrerin bemerkte am Montag, kurz vor 15 Uhr in der Höhenstraße zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autos aufgrund einer roten Ampel bremsen mussten und fuhr auf den vor ihr stehenden Citroen eines 39-jährigen Mannes auf. Dieser wurde anschließend auf den davorstehenden VW Passat einer 23-Jährigen aufgeschoben. Die VW-Fahrerin sowie ihre 51 Jahre alte Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 14.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Fahrradfahrerin beleidigt Autofahrer - Zeugen gesucht

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr am Montagabend, kurz vor 18:30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Schorndorfer Straße entlang. Hierbei überholte er eine Fahrradfahrerin. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Schorndorfer Straße musste der Autofahrer an einer roten Ampel anhalten, wodurch die Fahrradfahrerin wieder zum Pkw aufschließen konnte und an diesem vorbeifuhr. Anschließend stieg sie von ihrem Rad, fertigte Bilder des Autos, beleidigte den Fahrer und fuhr schließlich in Richtung Paulusweg davon.

Die Frau soll zwischen 40 und 50 Jahren alt und 170-175 cm groß sein. Zur Tatzeit soll sie eine auffällige gelbe Jacke sowie ein Barett getragen haben und mit einem Damenrad unterwegs gewesen sein.

Zeugenhinweise auf die bislang unbekannte Radfahrerin nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Frau bei Unfall leicht verletzt

Rund 1800 Euro Sachschaden sowie eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag, gegen 10:45 Uhr in der Weissacher Straße. Eine 35-jährige BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 56 Jahre alte Fiat-Fahrer in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und fuhr diesem auf. Hierbei zog sich die 48 Jahre alte Beifahrerin im Fiat leichte Verletzungen zu.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montagabend einen auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay Straße geparkten Mercedes und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

