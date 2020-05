Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Urbach-Wellingshof: Großbrand

Am frühen Montagabend gegen 18:06 Uhr kam es zu einem Großbrand in Urbach. Nach ersten Ermittlungen brannte es zunächst an der Außenwand eines Schuppens. Die Flammen griffen auf die Hausfassade und anschließend auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Das Haus stand kurze Zeit später im Vollbrand. Ein Übergreifen auf anliegende Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 250.000 Euro geschätzt, das Wohnhaus ist unbewohnbar. Gegen 20:22 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Die Feuerwehren aus Urbach, Schorndorf, Plüderhausen, Welzheim und Fellbach waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 82 Personen im Einsatz. Das DRK war mit 2 Fahrzeugen und 5 Mann vor Ort. Die Kreisstraße 1880 zwischen Urbach und Schorndorf-Haubersbronn bleibt aktuell gesperrt. Am Brandort finden noch Nachlöscharbeiten statt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

