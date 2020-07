Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit eskaliert: Täter setzen Pfefferspray ein

Altena (ots)

Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen in einer Gaststätte an der Lennestraße. Ohne erkennbaren Grund kam es augenscheinlich zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten endete. Die Schlägerei fand auf der Straße ihre Fortsetzung. Hierbei wurde der 46-jährige Geschädigte leicht verletzt. Die beiden unbekannten Täter sprühten beim Verlassen der Tastörtlichkeit Pfefferspray.

Täterbeschreibung:

1. Person (Haupttäter)

- männlich - ca. 25 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - dünn gebaut - schwarze Jeans - gelbe Jacke

2. Person

- männlich - ca. 25 Jahre alt

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell