Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Detektiv stellt Sixpack-Diebe nach räuberischem Diebstahl

Plettenberg (ots)

Drei Verdächtige sollen Samstag, gegen 14.15 Uhr, einen Ladendiebstahl in einem Getränkemarkt an der alten Ziegelei begangen haben. Sie hatten versucht, ein Sixpack Bier zu stehlen. Ein Ladendetektiv (46) stellte sich den beiden Männern und der Frau in den Weg. Einer der Verdächtigen aus Plettenberg (34) schubste darauf den Detektiv zur Seite. Die Männer rannten Richtung Grafweg davon. Die Frau Richtung Ratscheller Weg. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und führte die Polizisten an die beiden Männer mitsamt ihrer Beute heran. Gegen den 34-Jährigen, seinen 15-jährigen Begleiter sowie die noch unbekannte Beschuldigte wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Beschreibung der Gesuchten: weiblich, ca. 155 bis 160 cm groß, schwarze Harre, reichen ca. bis zum Schulterblatt, kräftige Statur, etwa 30 bis 35 Jahre alt, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, helle Turnschuhe mit einem lila/blauen Muster.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

