Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jagdwilderei: Unbekannte töten Damwild

Herscheid (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag waren Jagdwilderer unterwegs. Jäger fanden gestern, gegen 10 Uhr, ein Damwild auf einer Wiese an er L561 gegenüber der Einmündung "Wermecke". Im Bauch des Tieres steckte ein Pfeil, der darauf hindeutet, dass er von einer Armbrust abgeschossen wurde. Das Tier musste vom Jagdaufseher erschossen werden. Die Polizeibeamten stellten den Pfeil sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein. Im Falle einer Ermittlung drohen den Tätern Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Wache in Plettenberg zu melden (02391/9199-0).

