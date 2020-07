Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster wohl auf.

Lüdenscheid (ots)

Der seit gestern Morgen vermisste und gesuchte junge 27 jährige Lüdenscheider wurde in der Nacht zu heute, um 02:22 Uhr, in Köln am Hauptbahnhof angetroffen. Niklas J. wurde auf Grund seines Gesundheitszustandes in ein dortiges Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach ihm wird somit eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell