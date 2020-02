Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, LKW beschädigt Oberleitung der Straßenbahn, Fahrer schwer verletzt

Mainz (ots)

Mittwoch, 19. Februar 2020, 13:27 Uhr

Durch einen LKW ist am Mittwochnachmittag die Oberleitung der Straßenbahn in der Nähe der Haltestelle "Zwerchallee" erheblich beschädigt worden. Der 36-jährige LKW-Fahrer befährt die Zwerchallee und überquert die Kreuzung Am Schützenweg in Richtung Mombacher Straße. Ein nicht vollständig eingefahrener Kran auf der Ladefläche reißt zunächst die Oberleitung der Straßenbahntrasse auf mehreren Metern aus ihrer Halterung und prallt im Anschluss gegen eine Eisenbahnbrücke. Nachdem die Oberleitungen stromlos gemacht worden sind, wird der Fahrer durch die Berufsfeuerwehr Mainz aus seinem Führerhaus gerettet. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kommt es zu erheblichen Behinderungen im ÖPNV und dem Individualverkehr. Die Polizei leitet den Verkehr weiträumig um. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn kann nach einer Begutachtung, Entwarnung für die Bahnbrücke geben. Die Reparaturen an der heruntergerissenen Oberleitung der Straßenbahn werden laut Mitteilung der Mainzer Mobilität noch einige Tage in Anspruch nehmen. Informationen hierzu: https://www.mainzer-mobilitaet.de/

Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich zurzeit noch nicht einschätzen. Der LKW-Fahrer erleidet bei dem Unfall schwere Verletzungen und wird in einem Mainzer Krankenhaus versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind aufgenommen.

