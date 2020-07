Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verletzte nach Tumulten in Gaststätte

Lüdenscheid (ots)

In einer Gaststätte am Rathausplatz provozierten zwei Männer aus Lüdenscheid (22, 31) Sonntag, gegen 2.40 Uhr, Streit mit anderen Gästen. Unter anderem sollen sie Frauen belästigt haben. Als die Security-Mitarbeiter die Störenfriede aus der Gaststätte schmeißen wollten, eskalierte die Situation. Zeugen sprachen von tumultartigen Situationen, in denen sich stellenweise zahlreiche Gäste gegen die Aggressoren solidarisierten.

Die Männer hätten daraufhin u.a. nach Glasflaschen gegriffen, sie zerbrochen und umher geschwungen sowie versucht andere Gäste hiermit zu verletzen. Dabei zog sich einer der Beschuldigten selbst schwere Schnittverletzungen an Kopf und Hand zu. Ein Zeuge wollte beim Rauswurf helfen und wurde selbst bei Rauszerren mehrfach von den Männern geschlagen. Ein Gast aus Finnentrop (27) setzte sich während der Auseinandersetzung gegen die Männer zur Wehr und bewarf diese mit einem Barhocker.

Mit Hilfe der Polizei gelang es schließlich die Aggressoren aus der Gaststätte zu bringen. Ein Security-Mitarbeiter erlitt, vermutlich durch eine der Flaschen, eine Schnittverletzung an der Hand. Der Security-Mitarbeiter sowie einer der Aggressoren musste aufgrund der Schwere seiner Schnittverletzungen in das Klinikum Lüdenscheid verbracht werden. Insgesamt waren nach bisherigen Erkenntnissen fünf Verletzte zu beklagen. An der Eingangstür der Gaststätte entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell