Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Tankstellen-Tresor

Diebe auf Baustelle

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Sonntag die Haustür eines Wohnhauses an der Weberstraße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Diebe entwendeten zwischen dem 12.6. und 8.7. einen Baustromverteiler von einer Baustelle am Buckesfelder Ring.

Einbruch in Tankstelle an der Paulmannhöher Straße. Sonntag, gegen 00.30 Uhr, brachen drei unbekannte Täter in die dortige Tankstelle ein. Sie beschädigten die Eingangstür erheblich und machten sich - trotz Alarmauslösung - am Tresor zu schaffen. Glücklicherweise scheiterte der Versuch, diesen zu öffnen und die Täter zogen nach dem Diebstahl mehrerer Schachteln Zigaretten ohne weitere Beute von dannen. Sie flüchteten mit ihren schwarzen Audi (S 5 oder ähnlich) auf der Herscheider Landstraße in Richtung A 45 AS Lüdenscheid Süd.

Täterbeschreibung :

Täter 1: vermutlich blauer Jogginganzug, graues Tuch um den Mund/- Nasenbereich, schwarze Cappy.

Täter 2: schwarz bekleidet, ein buntes Tuch um den Mund/- Nasenbereich, schwarze Cappy.

Täter 3: schwarz bekleidet, graues Tuch um den Mund /-Nasenbereich, schwarze Cappy.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

