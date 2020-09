Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug entwendet.

Lippe (ots)

Diebe stahlen aus einem in der Heidenschen Straße abgestellten VW Crafter Werkzeug, dessen Wert noch nicht beziffert werden kann. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

