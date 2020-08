Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl, Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 20.08.20, 15:00 Uhr - Fr., 21.08.20, 20:30 Uhr, kletterte ein bislang unbekannter Täter auf das Carport eines Reihenhauses auf der Straße ´Peppermühl´ in Dülmen und versuchte hier ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/ 793611 entgegen.

