Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthof

Gasflaschen von Tankstellengelände gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einer verschlossenen Gitterbox, die auf einem Tankstellengeländer an der Straße Potthof abgestellt war, stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag insgesamt zehn Gasflaschen der Marke Grillmeister. Das an der Gitterbox angebrachte Schloss wurde von den bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (19.8.) 23.20 und 6.30 Uhr am Donnerstag Morgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

