Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58

Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Vermutlich einen Ford Fiesta sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einem Unfall, der sich am Dienstag (18.8.) gegen 7.50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße ereignete. Die bislang unbekannte Fahrerin wollte vom P&R-Parkplatz nach links auf die Straße abbieben. Hierbei missachtete sie den von rechts kommenden Verkehr, so dass ein 51-jähriger Autofahrer stark abbremsen musste. Dies erkannte der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades aus Senden zu spät. Er fuhr auf das Auto des Drensteinfurters auf und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens setzte ihre Fahrt fort ohne die Feststellung ihrer Person und der Art ihrer Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Es ist nicht bekannt, ob sie den Unfall zur Kenntnis genommen hat. Die Fahrerin des Wagens, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

