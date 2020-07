Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Nachtrag zu einer Pressemeldung-Show Boxkampf endet mit Anzeige

Schwelm (ots)

Am 16.07.20 kam es in der Gerichtsstraße zu einer Veranstaltung in einem Parkhaus, bei der es zu diversen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung gekommen war. Fälschlicher Weise konnte der Pressemitteilung entnommen werden, dass ein Einverständnis der Hausmeister vorgelegen haben soll, dies ist nicht der Fall. Näheres werden die Ermittlungen klären.

