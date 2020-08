Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße

Schwarzer Porsche nach Unfall flüchtig

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall sucht die Polizei in Coesfeld nach einem schwarzen Porsche Cayenne mit vier Auspuffendrohren. Eine Nottulnerin musste mit ihren roten Seat verkehrsbedingt, am Mittwoch gegen 08.15 Uhr, an einem Stoppschild im Bereich Ahornweg/Lindenstraße anhalten. Vor ihr stand der schwarze Porsche. Plötzlich fuhr er mit seinem Auto zurück und gegen das Auto der Nottulnerin. Anschließend flüchtete der Porsche über die Lindenstraße in Richtung Ortsmitte. Angaben zur Fahrzeugführerin bzw. zum Fahrzeugführer konnten nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

