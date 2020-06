Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hochgradig betrunken nach dem Konsum von 2 Bier?

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.06.2020, gg. 22:30 Uhr, wurde in der Talstraße eine 62jährige Pkw-Fahrerin aus Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser wurde bei der Dame intensiver Alkoholgeruch festgestellt. Die Frau gab an, dass sie lediglich zwei Bier (á 0,5 Liter) getrunken habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,70 Promille. Die Neustadterin wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde eingezogen. Sollte sich der hohe Alkoholwert auch im Blut bestätigen, wird die Frau wohl erst nach Erfüllung von Auflagen ihren Führerschein wiedererhalten.

