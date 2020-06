Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorrang missachtet; Radfahrer schwer verletzt

Frankeneck (ots)

Am 20.06.2020, gg. 20:25 Uhr befuhr eine nicht ortsansässige 71jährige Pkw Fahrerin aus Hessen die B39 in Richtung Kaiserslautern. Als sie an der Einmündung zur L499 /Frankeneck nach links abbog, übersah sie den ihr entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Der Radfahrer stürzte über das Fahrzeug hinweg und kam erst nach mehreren Metern zum Liegen. Der Fahrradfahrer aus Speyer zog sich schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus Hetzelstift stationär aufgenommen werden. Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm und somit besteht keine Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PHK Klamm

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell