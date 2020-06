Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle Durchfahrtsverbot Motorradfahrer L 499

Estahl/Erfenstein (ots)

Am Samstagmorgen, den 20.06.2020, wurde im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Erfenstein (L 499) eine Kontrollstelle zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes für den Zweiradverkehr eingerichtet. Hierbei konnten in kürzester Zeit 6 Durchfahrtsverstöße mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von je 50EUR sanktioniert werden.

Die L499 gilt als Zu- und/oder Abfahrtsweg des "Johanneskreuzes" und ist samstags, sonntags und an Feiertagen für den Motorradverkehr gesperrt. Eine widerrechtliche Nutzung wird mit der Anzeige einer Ordnungswidrigkeit geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Wagenblatt, PK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell