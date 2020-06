Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Gurt und Handykontrollen

Fahren unter BTM Einfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2020 hatte die Polizei Bad Dürkheim 2 Kontrollstellen in der Zeit von 09.30 bis 10.45 in der Bruchstraße und 12.15 bis 14.15 Uhr am Wurstmarkt in Bad Dürkheim eingerichtet. Hierbei wurden durch die Beamten insgesamt 8 Gurt-und 6 Handyverstöße feststellen. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen aus dem Rhein-Neckar-Kreis konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest ergab den Konsum von THC. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



