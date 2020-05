Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Fensterscheibe von Ladengeschäft beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr, und Freitag, 8:15 Uhr, die aus Sicherheitsglas bestehende große Fensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Steinheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 82306 0 zu melden.

