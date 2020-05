POL-LB: Ludwigsburg: Sprinter "dekoriert"

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Damit hatte der 43-jährige Fahrer eines Sprinter wohl nicht gerechnet. Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr hatte er sein Fahrzeug auf den Parkplätzen vor dem Arbeitsamt abgestellt und dabei vermutlich das Abschließen vergessen. Als er am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, hatten Unbekannte mehrere Pakete mit Sägespänen im Fahrerraum verteilt, dazwischen zwei Töpfe mit frischem Basilikum platziert und drumherum Muschelschalen verteilt. Durch die Aktion war kein Schaden entstanden. Allerdings nahm die Säuberung des Fahrerraumes einige Zeit in Anspruch. Der 43-Jährige nahm es gelassen und freute sich über die beiden Basilikumtöpfe.

