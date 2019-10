Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Einbruch in Geschäft

Borken-Weseke (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 03.00 Uhr, hebelten Einbrecher die Tür einer Produktionshalle am Büningsweg auf. Im Büro machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen, konnten diesen aber nicht öffnen und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell