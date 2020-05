POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht; Ludwigsburg: Essen auf Herd vergessen - Polizei und Feuerwehr rücken aus; Remseck am Neckar: 5-jähriges Kind von VW angefahren

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht; Ludwigsburg: Essen auf Herd vergessen - Polizei und Feuerwehr rücken aus; Remseck am Neckar: 5-jähriges Kind von VW angefahren

Ditzingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein Hyundai am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 7:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße in Ditzingen beschädigt. Der verursachte Sachschaden wurde auf circa 2.500 Euro geschätzt. Da der Hyundai im Bereich des Eingangs geparkt war, ist es möglich, dass Zeugen den Unfall bemerkt haben. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Essen auf Herd vergessen - Polizei und Feuerwehr rücken aus

Das auf dem Herd vergessene Essen eines 22-Jährigen löste am Freitag gegen 1:00 Uhr einen gemeinsamen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Markgröninger Straße in Ludwigsburg aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den ausgelösten Rauchmelder und verständigte die Einsatzkräfte. Die Wohnung wurde vor Ort durch die Feuerwehr betreten. Diese stellte eine Rauchbildung in der Küche fest, welche durch das vergessene Essen ausgelöst worden war. Der 22-Jährige wurde in der Wohnung schlafend angetroffen. Nachdem der Rettungsdienst den Mann untersucht hatte, verließen alle Einsatzkräfte die Wohnung wieder. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

Remseck am Neckar: 5-jähriges Kind von VW angefahren

Ein 5-Jähriger war am Donnerstag gegen 16:45 Uhr im Goldbergweg in Remseck am Neckar mit seinem Fahrrad unterwegs, als es zu einem Verkehrsunfall kam, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Der Junge radelte aus einem Nebenweg auf den Goldbergweg und achtete vermutlich nicht auf den Fahrzeugverkehr. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 21-Jähriger mit seinem VW angefahren und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann hatte zwar noch mit der Mutter des Kindes gesprochen, entfernte sich jedoch dann vor Eintreffen der verständigten Polizeibeamten von der Unfallstelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der 21-Jährige identifiziert und in der Nähe angetroffen werden. Er muss nun trotzdem mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht rechnen.

