Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Polizei sucht Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall am Freitag gegen 8:45 Uhr auf einem Feldweg bei Herrenberg-Gültstein sucht das Polizeirevier Herrenberg einen beteiligten Radfahrer. Eine 53-Jährige stellte ihren Pkw bei Gültstein auf einem Feldweg zwischen Gültstein und Tailfingen ab, weil sie dort ihren Hund ausführen wollte. Durch einen unglücklichen Zufall verfing sich ein vorbeikommender Radfahrer in der Leine des Hundes, woraufhin die Frau stürzte und sich so verletzte, dass sie später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da der Radfahrer wohl selber keine Schäden davontrug, wurde er vom Begleiter der Frau weitergeschickt. Der Mann wird als circa 60 Jahre alt mit wenigen Haaren auf dem Kopf beschrieben. Das Polizeirevier Herrenberg bittet nun diesen Radfahrer sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell