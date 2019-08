Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Schüsse in die Luft - Hochzeitsfeier verzögert sich

Herne (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen 10. August erhielt die Herner Polizei Kenntnis von einer circa 50-köpfigen Hochzeitsgesellschaft, die sich im Bereich der Straße "An der Kreuzkirche" in Herne aufhielt.

Nach Angaben eines Zeugen waren aus der Menge heraus gegen 19.35 Uhr Schüsse mit einer Pistole abgegeben worden.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen die Hochzeitsgäste neben ihren Fahrzeugen. Bei der Befragung leugneten die Personen die ihnen vorgeworfene Schussabgabe. Vielmehr versuchten sie die Wahrnehmung des Zeugen durch die laut abgespielte Musik zu erklären.

Erst als die Polizisten die zeitaufwendige Durchsuchung der Autos ankündigte, gab sich ein Gast (19) als Schütze zu erkennen und übergab den Beamten eine Schreckschusspistole sowie eine Schachtel mit Platzpatronen.

Nach der Sicherstellung der Schusswaffe sowie der Anzeigenaufnahme durfte die Hochzeitsgesellschaft die Feier fortsetzen.

