POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über Fenster in Bürogebäude eingestiegen - Polizei sucht Zeugen!

Heddesheim (ots)

In das Bürogebäude eines Lebensmittelgroßhändlers in der Edekastraße brachen bislang Unbekannte am frühen Sonntag, gegen 1:10 Uhr, ein. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und stiegen dort auf das Vordach des Bürogebäudes, um anschließend ein Fenster aufzuhebeln. Sie drangen über dieses in das Gebäude ein, machten sich gewaltsam an zwei Bürotüren zu schaffen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Brauchbarem. Ob sie dabei fündig wurden, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

