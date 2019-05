Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebe im Freizeitbad - zwei Tatverdächtige ermittelt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr kam es in einem Freizeitbad in Schwetzingen zu mehreren Diebstählen. Im Saunabereich wurden aus mehreren Taschen und Bademänteln Wertgegenstände, unter anderem Smartphones, Sportuhren sowie Spindschlüssel entwendet. Mit den Spindschlüsseln wurden die jeweiligen Schränke geöffnet und daraus ebenfalls Wertsachen gestohlen. Ein aufmerksamer Bademeister konnte im Freibereich schließlich zwei verdächtige Personen, eine 37-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann, feststellen und sprach diese an. Während er einen Blick in den Rucksack der 37-Jährigen warf, flüchtete deren 32-jähriger Begleiter durch einen Notausgang im Saunabereich. Durch einen Mitarbeiter des Bades konnte eines der entwendeten Smartphones aufgefunden werden, das unter dem Zaun zum Abtransport bereitgelegt worden war. Durch hinzugezogene Polizeibeamte konnte im Spind der 37-Jährigen und deren Begleiter weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen das Duo wird nun wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls ermittelt. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass die beiden Personen in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten in einem Freizeitbad in Weinheim aufgefallen waren.

