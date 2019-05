Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannte randalieren in Schulgebäude und entwenden Monitore - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 22 Uhr bis Samstag, 6:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Friedrich-List-Schule im Quadrat C6 ein und trieben dort ihr Unwesen. Sie suchten im Schulgebäude mehrere Klassenzimmer auf und beschädigten dort mutwillig zwei Beamer, eine Soundanlage, einen Drucker, eine Tastatur und einen Flügel, den die Unbekannten umwarfen. Des Weiteren beschmierten sie Wände, Tische sowie eine Tafel und fluteten in zwei Räumen den Boden, indem sie die Abflussrohre mehrerer Waschbecken verstopften. Durch das kontinuierlich laufende Wasser drang dieses durch das Mauerwerk bis in den Keller, sodass ein massiver Schaden zu erwarten ist. Mit zwei Monitoren, die die Unbekannten aus den Klassenzimmern mitgehen ließen, ergriffen sie schließlich die Flucht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar, dürfte sich aber auf über 20.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

