Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Waltroper Straße

Scheibe an Auto eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Vermutlich gestört wurde Unbekannte bei einem versuchten Diebstahl aus einem schwarzen Skoda. Der Besitzer war im Zeitraum von ca. 16.30 bis 17 Uhr am Mittwoch in Vinnum joggen. Aus einer weiteren Entfernung konnte er zwei Personen an seinem Auto sehen. Als er zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen war. Gestohlen wurde nichts. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

