Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Schulweg

Einbruch in Grundschule

Coesfeld (ots)

Durch ein Kellerfenster stiegen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in den Keller der Grundschule in Holtwick ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung waren keine Gegenstände bekannt, die gestohlen wurden. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

