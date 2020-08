Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle/Rund 80 Katalysatoren gestohlen

Coesfeld (ots)

Rund 80 Katalysatoren haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (16.8.20) von einem Firmengelände an der Straße "An der Lehmkuhle" gestohlen. Zwischen 2.30 Uhr und 7 Uhr hebelten sie die Zugangstür zur Werkstatt auf. Daraufhin durchsuchten die Täter sowohl Werkstatt, Lager, Keller und Büro nach Diebesgut. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, sollen sich bitte unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

