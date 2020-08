Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Breil/Alkoholisierte Radfahrer stoßen zusammen

Coesfeld (ots)

Zwei Radfahrer (39 und 35 Jahre) aus Nordkirchen sind am Samstag (15.8.20) miteinander kollidiert. Sie befuhren gegen 19.50 Uhr nebeneinander die Industriestraße in Ascheberg in südliche Richtung. Während der Fahrt stießen sie zusammen und fielen hin. Beide verletzten sich leicht. Da bei beiden Unfallbeteiligten Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Der Test zuvor war positiv. Mit Rettungswagen kamen sie in ein Krankenhaus.

