Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Witten ergriffen

Witten (ots)

Sich vor einem Zehnjährigen gezeigt und sich dabei auch noch selbst angefasst hat wohl ein 75-jähriger Wittener.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch (22.April, 18 Uhr) an der Straße Wennermarsberg in Witten. Der am angrenzenden Park spielende Junge bemerkte, dass ein Mann möglicherweise sexuelle Handlungen an sich vornahm. Das Kind lief sofort zu seinen Eltern. Aus Richtung Helenenturm kommend, versuchte der Wittener im Laufschritt zu flüchten; der Vater verfolgte ihn auf einem Fahrrad und informierte die Polizei.

Schon wenig später konnte der polizeibekannte 75-Jährige durch uniformierte Beamte rückwärtig des Saalbaus festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache gebracht.

Die Ermittlungen im Fachkommissariat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell