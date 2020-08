Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/Motorradfahrer verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungswagen ist ein schwer verletzter Motorradfahrer aus Münster in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 41-Jährige befuhr am Sonntag die L550 in Richtung Münster. In Höhe des Kreisverkehres Masbeck/Münsterstraße rutschte dieser gegen 12 Uhr aus und kam zu Fall.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell