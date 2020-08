Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Gullideckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Es ist kein Dummejungenstreich, einen Gullideckel herauszuheben. Genau das taten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (16.8.20) auf der Borkener Straße in Coesfeld. Ein Autofahrer sah das zu spät und fuhr über den geöffneten Schacht. Dabei wurde das Auto beschädigt. Polizisten setzten den Deckel wieder ein. Zeugen sollen sich bittet unter 02541-14-0 bei der Polizei in Coesfeld melden.

